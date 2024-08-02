Туреччина ратифікувала угоду про зону вільної торгівлі з Україною
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
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Туреччина ратифікувала Угоду про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною, яку підписали ще 3 лютого 2022 року.
Про це пише Hurriyet Daily News.
Переговори про підписання угоди тривали 15 років — з 2006-го. Учора президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган затвердив угоду з додатками, а вже сьогодні повідомлення про її ратифікацію зʼявилося в офіційному віснику.
На зустрічі з українською віцепрем’єркою Юлією Свириденко, що пройшла 1 серпня, міністр торгівлі Туреччини Омер Болат зазначив, що товарообіг між країнами у 2023 році становив $7,3 мільярда. А коли угода набуде чинності, за короткий час він може зрости до $10 мільярдів.
Юлія Свириденко зазначила, що ратифікація угоди про ЗВТ з Туреччиною обʼєднає усі країни довкола Чорного моря, крім РФ, у єдиний економічний простір, що буде вигідно для всіх. Вона також відзначила важливу роль Туреччини як хабу для експорту українського зерна.
Кабінет міністрів України на засіданні 7 травня схвалив законопроєкт про ратифікацію угоди про вільну торгівлю між Україною та Туреччиною. Його передали до Верховної Ради, але народні депутати ще не проголосували.
- Ключове у домовленості — встановлення Туреччиною 0% мита на 10 337 товарів (95% від загальної кількості), які експортує Україна. Водночас ще на 1 348 товарів діятимуть тарифні квоти або зменшені мита.
- Завдяки нульовому миту на зернові Україна матиме покращені умови доступу на турецький ринок переробленої аграрної продукції.