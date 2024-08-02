Новим головою НКРЕКП обрали колишнього заступника міністра енергетики України Юрія Власенка

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Юрія Власенка обрали новим головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Попереднім головою був Валерій Тарасюк.

Про це повідомили в НКРЕКП.

Нового очільника обрали члени регулятора таємним голосуванням на закритому засіданні.

Юрій Власенко має понад 20 років досвіду роботи в енергетичній галузі. Зокрема, він уже працював на різних посадах в Комісії з регулювання електроенергетики та в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Він входив до складу Комісії з моніторингу виконання антикорупційної програми.

З травня 2021 року до липня 2024-го він був першим заступником міністра енергетики України.

Юрій Власенко має економічну освіту та є магістром у сфері державного управління.