Новим головою НКРЕКП обрали колишнього заступника міністра енергетики України Юрія Власенка
- Автор:
- Олександра Амру
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Юрія Власенка обрали новим головою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Попереднім головою був Валерій Тарасюк.
Про це повідомили в НКРЕКП.
Нового очільника обрали члени регулятора таємним голосуванням на закритому засіданні.
Юрій Власенко має понад 20 років досвіду роботи в енергетичній галузі. Зокрема, він уже працював на різних посадах в Комісії з регулювання електроенергетики та в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Він входив до складу Комісії з моніторингу виконання антикорупційної програми.
З травня 2021 року до липня 2024-го він був першим заступником міністра енергетики України.
Юрій Власенко має економічну освіту та є магістром у сфері державного управління.