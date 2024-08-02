Росіяни вдарили дроном по автобусу на Харківщині. Постраждали шестеро людей

Новини

Getty Images / «Бабель»

Зранку 2 серпня російські війська вдарили дроном по автобусу в Дергачівській громаді на Харківщині. Постраждали шестеро людей.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Усі постраждали — будівельники. Пʼятеро з них у середньому стані, один — у важкому. На місці працюють правоохоронці та екстрені служби.

Інших деталей обстрілу Синєгубов не повідомив.