Росіяни вдарили дроном по автобусу на Харківщині. Постраждали шестеро людей
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Getty Images / «Бабель»
Зранку 2 серпня російські війська вдарили дроном по автобусу в Дергачівській громаді на Харківщині. Постраждали шестеро людей.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Усі постраждали — будівельники. Пʼятеро з них у середньому стані, один — у важкому. На місці працюють правоохоронці та екстрені служби.
Інших деталей обстрілу Синєгубов не повідомив.