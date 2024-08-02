Генштаб: За минулу добу Росія втратила 1 100 військових і 42 артилерійські системи

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Каміла Грабчук / «Бабель»

За минулу добу, 1 серпня, армія РФ втратила ще 1 100 своїх військових убитими й пораненими.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, Сили оборони знищили ще три танки, 8 бойових броньованих машин, 42 артилерійські системи, дві реактивні системи залпового вогню, 37 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 56 одиниць автомобільної та 6 одиниць спеціальної техніки.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.