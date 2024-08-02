Telegram запустив браузер і магазин мінізастосунків

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Telegram запустив браузер і магазин міні-застосунків, повідомила пресслужба мессенджера.

Тепер користувачі можуть згортати сторінки вбудованого браузера, щоб швидко перемикатися між повідомленнями в чатах, сайтами в режимі швидкого перегляду і застосунками.

Браузер не підтримує відео

А нова вкладки «Застосунки» в розділі «Пошук» спрощує перехід до ігор і сервісів. Там показує застосунки, якими користувач користується постійно, і популярні новинки.

Браузер не підтримує відео

Також тепер можна включити спалах під час запису відеоповідомлень. Для цього потрібно утримувати кнопку камери в нижньому правому кутку повідомлення та торкнутися значка спалаху збоку.

Браузер не підтримує відео

Окрім цього, тепер внутрішню валюту Telegram — зірки — можна дарувати контактам. За зірки можна купити цифрові товари в мінізастосунках або переглянути платний контент у Telegram-каналах.