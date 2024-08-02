Алжирська боксерка, яка вважається «біологічним чоловіком», за 46 секунд перемогла італійку на жіночому поєдинку з боксу на Олімпіаді-2024

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На Олімпіаді-2024 з жіночого боксу представниця Італії Анджела Каріні через 46 секунд зупинила поєдинок із алжиркою Іман Хеліф, яку вважають «біологічним чоловіком» — у 2023 році вона не пройшла гормональний тест.

Два удари в підборіддя і Каріні вирішила, що більше не може продовжувати. Лише через 46 секунд від початку свого першого олімпійського змагання на Північній паризькій арені італійка зупинила бій, вигукнувши: «Це несправедливо!». Рефері за офіційними правилами підняв руку Хеліф догори, вказавши на переможицю. Каріні відмовилася привітати алжирку, впала на коліна в центрі рингу й розплакалася.

«Це було так боляче. Я ніколи не відчувала таких ударів», — сказала Каріні, хапаючись за ніс.

У 2023 році Хеліф не пройшла гормональний тест. Незадовго до бою за золоту медаль на Чемпіонаті світу з боксу серед жінок Міжнародна боксерська асоціація (IBA) дискваліфікувала її через зависокий рівень чоловічого гормону тестостерону. Хеліф не є трансгендерною жінкою, але вона має порушення статевого розвитку. Через цей розлад деякі дівчата мають XY-хромосоми та високий рівень тестостерону в крові, типові для чоловіків.

Бій між італійкою і «біологічним чоловіком» увечері 1 серпня став головною темою бурхливих обговорень у соцмережах. Міжнародний олімпійський комітет розкритикували за допущення «чоловіка» до жіночого виду спорту та звинуватили в «узаконенні чоловічого насильства над жінками».

Крім 25-річної Хеліф у центрі гендерного скандалу на Олімпійських іграх-2024 з жіночого боксу опинилася й Лінь Юйтін із Тайваню.

Натомість Міжнародний олімпійський комітет наполягає на тому, що як Хеліф, так і Лінь Юйтін відповідають усім вимогам, зокрема й медичним. До того ж, вердикт проросійської боксерської організації IBA у 2023 році щодо Хеліф не вважається дійсним на Олімпіаді, оскільки МОК не визнає організацію.

Реагуючи на скандал у соцмережах через бій алжирки та італійки, Міжнародний олімпійський комітет наголосив, що «кожна людина має право займатися спортом без дискримінації». Там зазначили, що на цьогорічних Олімпійських іграх з боксу, як і на попередніх, стать і вік спортсменів визначають за паспортом.