Генштаб хоче, щоб військовим частинам дозволили набирати рекрутів без участі ТЦК
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
Генеральний штаб Збройних сил України пропонує, щоб командири військових частин могли набирати рекрутів без участі Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).
Про це йдеться у заяві Генштабу ЗСУ.
Там вважають, що такі зміни дозволять військовозобов’язаним обирати вакантні посади, що є у військових частинах, а тим часом командири зможуть підбирати й призивати на службу мотивованих рекрутів.
Це також має унеможливити ризики для громадян, що їх мобілізують через ТЦК та СП до інших військових частин не за їхнім вибором.
В Україна триває воєнний стан та загальна мобілізація. Нещодавно їх продовжили до 9 листопада.