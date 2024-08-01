Генштаб хоче, щоб військовим частинам дозволили набирати рекрутів без участі ТЦК

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Генеральний штаб Збройних сил України пропонує, щоб командири військових частин могли набирати рекрутів без участі Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Про це йдеться у заяві Генштабу ЗСУ.

Там вважають, що такі зміни дозволять військовозобов’язаним обирати вакантні посади, що є у військових частинах, а тим часом командири зможуть підбирати й призивати на службу мотивованих рекрутів.

Це також має унеможливити ризики для громадян, що їх мобілізують через ТЦК та СП до інших військових частин не за їхнім вибором.

В Україна триває воєнний стан та загальна мобілізація. Нещодавно їх продовжили до 9 листопада.