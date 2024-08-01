Україна домовилася зі США про залучення $3,9 мільярда гранту. Його чекають найближчим часом

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Найближчим часом Україна отримає грант від США на $3,9 мільярда. Міністр фінансів України Сергій Марченко і регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи Боб Сом підписали відповідну угоду.

Про це пише пресслужба Міністерства фінансів.

Гроші підуть на виплати заробітної плати вчителям, співробітникам ДСНС, працівникам державних органів, а також на підтримку першочергових соціальних видатків (виплати внутрішньо переміщеним особам, малозабезпеченим сімʼям і людям з інвалідністю).

Це перший транш прямої бюджетної підтримки від Сполучених Штатів у 2024 році. Запланований обсяг фінансової допомоги від США на поточний рік сягає $7,8 мільярда.

Кошти надійдуть через проєкт «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (PEACE in Ukraine). Проєкт є ключовим фінансовим інструментом Світового банку для допомоги Україні.

Через проєкт PEACE in Ukraine до держбюджету з червня 2022 року вже залучили понад $25 мільярдів. Ця угода збільшить обсяг бюджетної підтримки в межах проєкту до майже $30 мільярдів, з яких понад 80% — кошти від Сполучених Штатів.