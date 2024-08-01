У Херсоні чоловік кинув гранату біля магазину. Загинула одна людина, ще пʼятеро отримали поранення

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У Центральному районі Херсона 48-річний місцевий житель кинув гранату на майданчику біля магазину, де відпочивали люди. Через вибух одна людина загинула та ще п’ятеро чоловіків отримали поранення. Зловмисника затримали.

Про це повідомила Національна поліція України.

За словами начальника Херсонського районного управління поліції Олександра Рогожина, близько 19:20 правоохоронцям подзвонили й повідомили, що у мікрорайоні «Північний» на майданчику біля одного з магазинів стався вибух. Через це громадяни отримали поранення, а один чоловік загинув.

На місці поліцейські дізналися, що невідомий зайшов на майданчик, де відпочивали п’ятеро людей. Між відпочиваючими із незнайомцем сталося непорозуміння, після чого останній пішов і через кілька хвилин повернувся й кинув гранату. Через вибух загинув 69-річний пенсіонер, а п’ятеро чоловіків віком від 32 до 41 року отримали поранення різного ступеню тяжкості. Після цього підривник втік.

Оперативники встановили зловмисника за кілька хвилин і затримали його за місцем проживання. Ним виявився 48-річний місцевий мешканець. Попередньо його звинувачують в умисному вбивстві (ч. 3 ст. 15, п. 1, 5 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України) та незаконному поводженню зі зброєю, боєприпасами чи вибухівкою (ч. 1 ст. 263 ККУ) Максимальне покарання, яке загрожує чоловікові за цими статтями, — довічне позбавлення волі.