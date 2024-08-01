Як Камала Гарріс проявила себе у російсько-українській війні. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 31 липня

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«Бабель»

Десятки публікацій іноземних медіа сьогодні стосуються нічного російського обстрілу (так, Reuters називає цю дронову атаку однією з найбільших за всю повномасштабну війну) і прибуття до України перших літаків F-16. Утім, ці повідомлення ― як у Telegraph чи Bloomberg ― поки що мають суто новинний характер.

Натомість журналіст Time Саймон Шустер, відомий своїми статтями про Україну та книжкою про Володимира Зеленського, написав текст про взаємини із Зеленським Камали Гарріс, головної претендентки на посаду президента США від Демократичної партії. Досі Гарріс не проявлялась у цій війні ні як коментаторка, ні як авторка чи лобістка важливих рішень. За словами американських співрозмовників Шустера, цю роль узяв на себе Джо Байден як людина, добре знайома з Україною та її викликами. Втім, Гарріс могла б зробити більше ― вважають українські джерела журналіста.

Віцепрезидентка США бачилася з Володимиром Зеленським уже шість разів. Одна з найбільш знакових зустрічей відбулась у лютому 2022 року, під час Мюнхенського безпекового форуму. Це було за кілька тижнів до повномасштабного російського вторгнення, й усі розуміли, що загроза війни практично неминуча. Гарріс зустрілася з українським президентом, щоб повідомити дані від розвідок і оцінку ситуації від Вашингтону. Зеленський у відповідь сказав, що він в курсі загрози від російських військ. І запропонував дві речі. Перша ― накласти на Москву превентивні санкції, щоб показати, що світ готовий рішуче реагувати на російську нахабність, і авантюризм Путіна дуже дорого йому обійдеться. Друга ― передати Україні більше західної зброї, а якщо вторгнення таки відбудеться ― надати широкий доступ до американського арсеналу від танків до літаків, кажуть джерела журналіста, знайомі з ходом зустрічі.

Гарріс відповіла відмовою на обидві пропозиції. Щодо превентивних санкцій вона сказала, що «покарання має бути за те, що вже скоєно», а надання більшої кількості зброї може роздратувати Росію, показавши, що Україна стає агентом НАТО в регіоні. Натомість вона запропонувала Зеленському публічно заявити на безпековому форумі, що вторгнення росіян станеться. «Я можу сказати, але що від цього зміниться? ― за словами співрозмовників Шустера, відповів український президент. ― Якщо я це зроблю, ви накладете на Росію санкції?». Відповіді він не отримав.

Після початку повномасштабної війни Гарріс займалась тим, щоб згуртувати європейських лідерів довкола допомоги Україні. Вона була в Польщі й Румунії, спілкувалася з політиками континенту, щоб випрацювати спільну відповідь Путіну. Відповідно до офіційного повідомлення Білого дому, Гарріс доклала до допомоги Україні чимало зусиль. Однак представники української делегації, які мали зустріч із віцепрезиденткою у Вашингтоні, сказали, що її підтримка Києва була «суто формальною». Мовляв, Гарріс говорила потрібні слова ― однак відчувалось, що цих заяв від неї вимагає протокол, що вони не йдуть від щирого серця. Також важливим знаком є те, що Гарріс за весь час повномасштабної російсько-української війни жодного разу не побувала в Україні ― тоді як Джо Байден Київ відвідав.

Формальність відчувалась і під час зустрічі Зеленського й Гарріс під час Саміту миру в Швейцарії у середині червня. Підсумовуючи зустріч, український президент зачитав підготовлені заяви. Гарріс відповіла, що сподівається, що наступна зустріч політиків відбудеться за кращих умов.

Це лише частина огляду. Резюме інших найцікавіших публікацій іноземних медіа про війну доступне для всіх, хто підтримує нас на Patreon.