Культове золоте бікіні принцеси Леї із «Зоряних воєн» продали на аукціоні за $175 тисяч

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Золоте бікіні, який носила Керрі Фішер на зйомках фільму «Зоряні війни: Повернення Джедая», продали на аукціоні за 175 тисяч.

Про це пише CNN.

Комплект із семи частин, до якого також входили набедрені кільця, нарукавник і браслет, дісталося невідомому покупцеві під час дводенного розпродажу, на якому було представлено понад 500 предметів голлівудської атрибутики.

Костюм, який одягла принцеса Лея після того, як її захопив Джабба Хатт і відправив у рабство, став культовим серед шанувальників «Зоряних воєн». Аукціон Heritage Auctions у Далласі, що організував продаж, назвав його «одним з найбільш памʼятних» вбрань в історії франшизи.

Водночас костюм також викликав критику за сексуалізацію Фішер та її героїні. У 2016 році акторка описала свій дискомфорт від того, що вона була «майже гола».

«Це був не мій вибір. Коли [режисер Джордж Лукас] показав мені вбрання, я подумала, що він жартує, і це змусило мене дуже нервувати», — казала вона в інтервʼю.

Костюм створив ювелір і скульптор Річард Міллер, використовуючи смолу й уретан. Міллер згадував, що Фішер не сподобалося бікіні, але він пояснював це тим, що воно погано на ній сиділо. Він розробив одяг, використовуючи манекен, відлитий з тіла Фішер, але коли справа дійшла до зйомок фільму виявилось, що вона сильно схудла і бікіні буквально висіло на ній.

Дводенний аукціон Heritage Auctions приніс загалом $5,9 мільйона. Іншим великим лотом аукціону стала ще одна річ з історії «Зоряних воєн» — використана на екрані модель винищувача Y-wing, який очолює атаку на Зірку Смерті.