Meta виплатить Техасу $1,4 мільярда через незаконне використання фунції розпізнавання облич

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Flickr / Arleco Producciones

Meta погодилася виплатити $1,4 мільярда штату Техас, щоб врегулювати судовий позов зі звинуваченнями компанії в незаконному використанні технології розпізнавання облич.

Про це йдеться на сайті генерального прокурора штату Кена Пакстона.

Позов подали у 2022 році, він став першою великою справою, порушеною відповідно до закону штату про захоплення або використання біометричних ідентифікаторів, який ухвалили ще у 2009 році. Закон передбачає штраф до $25 тисяч за кожне порушення, і Техас звинуватив Meta в порушенні закону «мільярди разів», зазначає Engadget.

Усе через функцію Meta «Пропозиції щодо тегів», яку запустили у 2011 році у Фейсбук. Вона розпізнає обличчя і самостійно тегає людей на фото, зіставляючи щойно завантажені знімки з фотографіями, які вже були позначені деінде.

У позові йдеться, що Меtа автоматично увімкнула цю функцію для всіх техасців, не пояснюючи, як вона працює. Без їхнього відома компанія понад 10 років використовувала функцію розпізнавання облич, хоча техаське законодавство забороняє компаніям збирати біометричні дані жителів без їхньої згоди.

Лише приблизно через два роки після подання позову Техас уклав мирову угоду з компанією Meta. Компанія виплатить штату $1,4 мільярда протягом пʼяти років. Ця угода стала найбільшим фінансовим врегулюванням, що коли-небудь виплачували одному штату.