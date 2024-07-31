El Pais: Молдова планує реінтегрувати Придністровʼя і вивести звідти війська РФ до 2038 року

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Молдова планує реінтегрувати невизнане Придністровʼя до 2038 року, скориставшись моделлю обʼєднання Німеччини.

Відповідний план 29 липня опублікувало видання El Pais.

Журналісти отримали доступ до плану, який начебто розробила консалтингова компанія на замовлення уряду Молдови.

У статті йдеться, що повномасштабне вторгнення Росії в Україну побічно створило унікальні умови, якими Молдова має намір скористатися для реінтеграції Придністровʼя.

Для реалізації плану реінтеграції молдовська влада час від часу зустрічається з владою Придністровʼя, хоча наразі переговори перебувають на дуже ранній стадії та ведуться стримано, пише El Pais.

План передбачає проведення референдуму і вивід російських військ, причому вимагати їх вивести має саме Тирасполь. Загалом документ містить три етапи.

Перший етап. Згідно з даними El Pais, уже цього року Молдова зробить конкретні кроки в галузі реінтеграції: спробує домовитися з Придністровʼям про підготовку суддів, прокурорів і адвокатів для регіону. А далі надасть жителям Придністровʼя тимчасову компенсацію ціни за здорожчання газу, який у регіон продаватимуть за ринковою ціною (зараз Москва постачає його безоплатно).

Також очікується укладення угоди про політичний статус між двома сторонами та вирішення інших «технічних» питань.

У 2026 році планується обʼєднати записи адміністрацій та провести загальний перепис населення регіону, яке зараз оцінюється в пів мільйона людей. Через рік проєкт увійде в делікатну фазу, коли буде можлива організація референдуму про реінтеграцію, розформування нинішніх сил безпеки Придністровʼя, зокрема виведення російських військ, і розгортання міжнародної місії. За планом, вартість цього етапу перевищить €550 мільйонів.

Другий етап. Між 2028 і 2031 роками розглядатимуть питання про скасування придністровського рубля та введення національної валюти — молдовського лея, а також фінансова уніфікація. Також планують реалізувати програму допомоги малому та середньому бізнесу, держфінансуванням підтримати регіональні установи та реформувати пенсійну систему, встановивши мінімальну пенсію по обидва боки Дністра.

Водночас відбуватиметься ліквідація придністровських Збройних сил і складів з боєприпасами. Також регіон спробують відкрити для іноземних інвестицій. За ці чотири роки виплати з державної скарбниці перевищать €1,6 мільярда.

Третій етап. Протягом наступних семи років — з 2031 по 2038 рік — влада Молдови планує закріпити всі заходи до повного відновлення контролю над регіоном. Вартість плану збільшиться ще на €2 мільярди.

Що кажуть в Кишиневі

Іспанська газета стверджує, що їм вдалося отримати коментар молдовського Бюро політики з реінтеграції. Там заявили, що тактика Кишинева зосереджена на поступовій і галузевій реінтеграції. У звʼязку з цим «низку законів економічного та соціального характеру переглядають для адаптації до нової ситуації в умовах війни в Україні», а деякі з цих законів можуть мати «лавиноподібний ефект», що «не задовольняє» інший берег Дністра.

Колишній віцепремʼєр з реінтеграції Александр Фленкя заявив молдовському виданню News Maker, що ознайомився зі статтею El Pais.

Він каже, що в Кишиневі триває робота над стратегією реінтеграції, однак деякі напрацювання ніяк не перегукуються з тим, що пише El Pais. Він також сумнівається, що молдовські посадові особи, на яких посилаються автори статті, справді повідомили їм те, що там написано.

Що відбувається у Придністровʼї

Придністровʼя — адміністративна одиниця у складі Молдови, що має статус автономії. Ще у 1990-му ПМР оголосила про суверенітет на цій території. У звʼязку з цим між Молдовою і самопроголошеною республікою почався збройний конфлікт. Улітку 1992-го бойові дії завершилися.

У середині 1990-х у Придністровʼя ввели контингент російських миротворчих сил. Політичний конфлікт досі не врегулювали. Світова спільнота не визнає незалежності Придністровʼя.

У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, Парламентська асамблея Ради Європи визнала Придністровʼя окупованою Росією територією.