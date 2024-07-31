Одна з наймасованіших атак дронів. ППО знищила 89 Shahed і ракету Х-59

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У ніч на 31 липня російські війська атакували Україну 89 дронами Shahed і керованою авіаційною ракетою Х-59. Українська ППО знищила всі цілі.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Це одна з наймасованіших атак ударних дронів. Основною ціллю стала Київщина, а ракету збили на Миколаївщині.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук / Telegram

Ракету запустили з повітряного простору окупованої Херсонщини, а безпілотники — з районів Єйська, Сеща, Курська й Приморсько-Ахтарська.

До відбиття атаки залучили мобільні вогневі групи всіх Сил оборони України, тактичну та армійську авіацію, зенітні ракетні підрозділи та засоби радіоелектронної боротьби.

На Київщині через падіння уламків безпілотника спалахнув житловий будинок, однак минулося без постраждалих. Пожежу вже загасили. За даними Київської ОВА, пошкоджені 13 приватних будинків у чотирьох районах Київщини. Уламки дронів понівечили фасади, покрівлі дахів і вибили вікна.