Україну влаштовує рівень російського представництва на Олімпіаді. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 30 липня

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«Бабель»

На цьогорічних Олімпійських іграх від Росії виступатимуть лише 15 спортсменів ― і навіть вони офіційно країну-агресора не представляють, змагаючись під нейтральним прапором. Порівняно з іграми 2021 року в Токіо, де близько 300 атлетів привезли додому 71 медаль, це ніщо, пише Associated Press, додаючи, що українські спортивні чиновники цим задоволені. «У час війни їм немає місця в міжнародній спільноті, ― сказав керівник Національного олімпійського комітету України Вадим Гутцайт. ― Щодня гинуть наші люди, наші жінки та діти. Щодня вони бомбардують нас, їхні ракети літають над нашою країною». Те, що російських спортсменів на Олімпійських іграх цього разу «жменька», за словами Гутцайта, вже є перемогою. Наприкінці 2022 року була загроза, що Міжнародний олімпійський комітет дозволить делегаціям Росії та Білорусі брати участь у змаганнях. Згодом різні групи російських спортсменів залежно від виду спорту намагались кваліфікуватися на участь в Олімпіаді ― зокрема й ті, хто відкрито підтримує війну з Україною, про що «Бабель» неодноразово писав. Розголос призвів до того, що в якихось випадках росіянам відмовляли в реєстрації, а десь вони відкликали свої заявки самі.

У ці дні російські державні телеканали не транслюють змагання Олімпіади, повідомляє AP. Натомість наголошують на хвилі злочинів та незручностях пересування в Парижі через загородження. Російські чиновники ганьблять церемонію відкриття Олімпійських ігор та скандал із перформансами представників ЛГБТ-спільноти. Додаючи, що без участі Росії ця спортивна подія не може називатись важливою.

Тим часом The Washington Post розповідає історію 18-річного олімпійця від України, пірнальника Олексія Середи. Це його друга Олімпіада ― і він вважав, що порівняно з дебютними іграми зараз йому буде легше. Але, як зізнався хлопець на пресконференції, зараз таки складніше. Він родом із Миколаєва, його 53-річного батька мобілізували, й наразі він виконує бойові завдання. Олексій часто хоче поговорити з ним, але той не бере слухавку, бо не може, каже хлопець. «Я постійно переживаю за моє місто, за мого тата, за мою сімʼю. Ця нервозність, звісно, впливає на моє самопочуття», ― поділився Олексій з журналістами. Через це він погано спав у Парижі. Та й підготовка до змагань залишала бажати кращого через блекаути та обстріли.

Цього разу Середа призового місця не взяв. Однак сподівається досягти більших успіхів на Олімпіаді через чотири роки, «і на тій, що буде після неї».

Al Jazeera пише про теперішні умови життя в російському Бєлгороді та області. Після того як у травні західні партнери України дозволили Силам оборони бити наданою ними зброєю по російській території, кількість обстрілів цієї області зросла. Бєлгородщина стала однією з баз для атаки на Україну, там розташовані чимало обʼєктів ― тому українські обстріли можна пояснити, пише видання. Як результат, бувають дні, коли бєлгородці чують сирену повітряної тривоги десять разів на добу. «Із кожним новим вибухом мені все страшніше, ― зізнається виданню одна з мешканок міста. ― Навіть коли тривоги немає, я стараюсь не виходити з квартири».

Від початку повномасштабного російського вторгнення у Бєлгородській області загинули близько сотні людей і близько тисячі отримали поранення, пише Al Jazeera. Влада відселила 14 сіл на кордоні з Україною, намагаючись створити буферну зону ― однак обласний центр від обстрілів це не захистило. На цьому тлі, підсумовує видання, в регіоні зростає кількість росіян, які вже просто хочуть, щоб війна завершилась.

Це лише частина огляду. Огляд історій про успіхи та виклики мобілізації в Україні, про життя жертв сексуального насильства з боку російських окупантів та про бої за село Урожайне доступний для всіх, хто підтримує нас на Patreon!