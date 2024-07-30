Іспанія оштрафувала Booking.com на рекордні €413 мільйонів за монополію на ринку

Новини

Національна комісія з ринку й конкуренції Іспанії (CNMC) оштрафувала сервіс онлайн-бронювання житла Booking.com на рекордні €413 мільйонів за «зловживання панівним становищем» протягом останніх пʼяти років.

Про це йдеться у пресрелізі.

Іспанський антимонопольний орган встановив, що частка ринку Booking.com в Іспанії за останні пʼять років становила від 70% до 90%. Це негативно вплинуло на готелі та інші туристичні онлайн-агентства, які конкурують з Booking.com.

Про те, що це найбільший штраф, який коли-небудь накладала CNMC, представник пресслужби розповів у коментарі AFP, передає France 24.

Комісія також зʼясувала, що принаймні з початку 2019 року компанія двічі зловживала своїм становищем, навʼязавши кілька несправедливих комерційних умов готелям і обмеживши конкуренцію з боку інших туристичних агентств, які пропонували ідентичні послуги.

Наприклад, компанія забороняла готелям пропонувати номери на власних вебсайтах за нижчою ціною, ніж на Booking.com. Водночас Booking.com міг в односторонньому порядку зменшувати ціни, які готелі пропонують через весайт або застосунок Booking.

Booking.com — це посередник між власниками житла і клієнтами. Сервіс стягує з власника комісію за те, що клієнти бронюють його готельний номер чи квартиру через Booking.com.