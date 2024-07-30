На Київщині затримали підозрюваних у підпалі військових і волонтерських машин

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СБУ

На Київщині затримали співмешканців, яких підозрюють у підпалі автомобілів військових і волонтерів.

Про це повідомили пресслужби Офісу генпрокурора та Служби безпеки.

Слідство встановило, що 29 липня в селі Петропавлівська Борщагівка підозрювані облили легкозаймистим розчином і підпалили три машини. Одна з них належала Збройним силам України, дві інші волонтери мали передати військовим. Підозрювані зняли на телефон відео підпалу й відправили його «роботодавцю».

Київська обласна прокуратура

До цього пара, 25-річний чоловік і 20-річна жінка, шукали в інтернеті швидкого заробітку. На початку липня у телеграм до підозрюваних написав чоловік з Росії і запропонував $1000 за підпали автомобілів Сил оборони України. Однак фактично заплатив половину.

СБУ

Співробітники Служби безпеки та Національної поліції затримали обох «по гарячих слідах» за кілька годин після того, як вони підпалили автомобілі. У них вилучили запалювальну суміш та мобільні телефони, через які вони отримували інструкції від куратора.

Обом повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 8 років вʼязниці.