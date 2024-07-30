Уряд спростив бронювання перевізників. Що змінилося

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В Україні спростили бронювання від мобілізації працівників для компаній, які займаються перевезеннями.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач у Фейсбуку.

Уряд і Мінінфраструктури внесли зміни до двох постанов. Зміни до постанови № 76 про бронювання тепер дозволяють перевізникам відповідати лише двом критеріям критичних підприємств із семи (раніше треба було відповідати трьом). Наприклад, достатньо мати відповідну ліцензію та не мати податкової заборгованості.

Також міністерство також внесло зміни до наказу № 303 про критерії підприємств, які мають важливе значення для національної економіки в галузі транспорту. Серед ключових змін в наказі:

розширили перелік підприємств, що можуть подаватись на визнання критичними. Ідеться про перевізників, які виконують нерегулярні перевезення, та автостанції;

додали можливість подаватись компаніям, що виконували перевезення не лише у 2022 році, але й тим, хто почав діяльність у 2023 і 2024 роках;

скасували необхідність підтверджувати оформлення трудових відносин з працівниками за 180 днів до подачі документів.

Ці зміни набудуть чинності після реєстрації в Мінюсту, ймовірно, протягом наступного тижня, 5—11 серпня. Це означає, що подавати пакети документів до міністерства з врахуванням цих змін можна буде лише після того, як оновлений наказ набуде чинності.

Зміни не стосуються перевізників, які працюють на умовах ФОП. Наразі жоден ФОП, не лише перевізники, а, наприклад, аграрії чи будівельники, не можуть отримати статус критичного підприємства, оскільки це суперечить закону. Виправити таку ситуацію можуть лише зміни до закону, які дозволять бронювати не лише «підприємства, установи, організації».