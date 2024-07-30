Уряд звільнив голову Держенергонагляду Слободяна

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Кабінет міністрів на засіданні 30 липня звільнив Руслана Слободяна з посади голови Державної інспекції енергетичного нагляду України. Також звільнили першого заступника міністра енергетики України Юрія Власенка.

Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Рішення про звільнення пояснили тим, що обидва посадовці перейдуть на іншу роботу — їх призначили членами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Замість Слободяна тимчасово виконувати обов’язки голови Держенергонагляду буде Анатолій Замулко. З вересня 2020-го він був начальником відділу забезпечення роботи керівництва Держенергонагляду. До того працював у компанії «Укренерго».