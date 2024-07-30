Генштаб: За добу Росія втратила 1 060 військових і 25 танків

Новини

Getty Images / «Бабель»

За минулу добу, 28 липня, армія РФ втратила ще 1 060 своїх військових убитими й пораненими.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

За даними Генштабу, Сили оборони знищили ще 25 танків, 38 бойових броньованих машин, 46 артилерійських систем, одну реактивну систему залпового вогню, 27 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 53 одиниці автомобільної та 6 одиниць спеціальної техніки.

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.