Британія отримає понад £750 тисяч від російського олігарха Петра Авена в обмін на закриття справи про ухилення від санкцій

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Керуючий майном російського олігарха Петра Авена у Великій Британії погодився виплатити державі понад £750 тисяч (понад $963 тисячі) за завершення розслідування про ухилення Авена від санкцій, яке британська поліція веде уже майже два роки.

Про це повідомляє Bloomberg.

Юристка Національного агентства боротьби зі злочинністю заявила сьогодні, що тисячі фунтів стерлінгів готівкою сьогодні конфіскували в особняку Авена під Лондоном і передали державі за законом «Про доходи, отримані злочинним шляхом».

Агентство звинувачувало Авена в тому, що він був «прокремлівським олігархом», який збагатився в останні дні радянського режиму, однак це намагаються спростувати його адвокати.

Гроші, які зберігалися на рахунках у двох британських банках, конфіскували після того, як дружина Авена та команда з управління його майном визнали, що кошти або були «майном, що підлягає поверненню», або «були призначені для використання в протиправних діях», як постановив суд.

У самого Авена немає банківських рахунків у Великій Британії, але його підозрювали в тому, що він використовував рахунки своєї дружини та фірми з управління майном як особисту «скарбничку» для фінансування свого способу життя.

Розслідування стосувалося близько £3,7 мільйона, переведених до Великої Британії з австрійського трасту за кілька годин до того, як ЄС наклав санкції на Авена. Раніше Національне агентство боротьби зі злочинністю вимагало конфіскувати в Авена £1,2 мільйона.

Мільярдер паралельно домагається скасування санкцій Великої Британії проти нього. Його адвокат визнав на суді, що особисті переконання Авена ставлять його в «опозиційну до нинішнього режиму позицію».