У ДШВ заявили про підвищення командира 80 бригади Ішкулова. Перед цим бійці просили залишити його на посаді

Новини

Командира 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ Еміля Ішкулова призначать на вищу посаду.

Про це повідомила пресслужба командування ДШВ на тлі широкого розголосу щодо цього кадрового рішення.

За кілька годин до цього командири десантно-штурмових батальйонів та дивізіонів 80 бригади записали відеозвернення, у якому звернулися до президента Володимира Зеленського, головнокомандувача Олександра Сирського та командувача Десантно-штурмових військ Максима Миргородського із закликом залишити Ішкулова на посаді.

Їхнє звернення опублікували блогери Сергій Стерненко і народний депутат Олексій Гончаренко.

Бійці казали, що не розуміють, чому такі командири «неугодні для вищого керівництва ЗСУ», й описали Ішкулова як беззаперечного авторитета і професійного військового.

У командуванні ДШВ зазначили, що інформація, яка розповсюджується, «супроводжується некоректним тлумаченням та містить низку неточностей». Пресслужба теж перелічила досягнення Еміля Ішкулова й додала, що він зможе застосувати свої знання, навички та лідерські якості «вже у масштабі Десантно-штурмових військ ЗС України».

Новим командиром 80 бригади призначили «грамотного бойового офіцера», нагородженого орденом «Народного Героя України» і орденом Богдана Хмельницького» всіх ступенів. Він, як пишуть у ДШВ, успішно вів бої у складі 80 бригади.