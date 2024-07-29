Традицію створення бойківської писанки додали до нематеріальної культурної спадщини України

Новини

Міністерство культури України

Традицію створення бойківської писанки булавкою додали до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Про це повідомило Міністерство культури України.

«Бойківська писанка — це не просто оздоблення яйця. Це цілий світ символів, обрядів і вірувань. Кожна лінія, кожен колір на писанці несуть глибокий зміст, пов’язаний з природою, космосом і життям людини», — пояснили в Мінкультури.

Міністерство культури України

Традиція існує в місцях проживання бойків, зокрема в містах Турка й Самбір, а також в окремих селах Самбірського району Львівської області та деяких селах Закарпатської області. А ще за кордоном — в Ізраїлі, Канаді, Австралії, Великій Британії, Бельгії та Польщі.

Традиційно писанку писали жінки і дівчата напередодні Великодня булавкою (голкою, загостреною дерев’яною паличкою, пізніше загостреним сірником).

Міністерство культури України

Писанку вважають оберегом, символом родючості та відродження життя. Багато знаків на бойківських писанках відповідають уявленням про природу, всесвіт, а спіралі, або ще «кривульки» — це символ взаємозв’язку й повторюваності життя, взаємозв’язку між поколіннями.

Кольори писанки також мають значення. Червоний — це радість життя, жовтий і оранжевий — символ природних світил, зелений — пробудження природи, коричневий — коріння роду, білий — чистота помислів, а темний і чорний — пошана душам.