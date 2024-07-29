Традицію створення бойківської писанки додали до нематеріальної культурної спадщини України
- Автор:
- Олександра Опанасенко
- Дата:
-
Міністерство культури України
Традицію створення бойківської писанки булавкою додали до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.
Про це повідомило Міністерство культури України.
«Бойківська писанка — це не просто оздоблення яйця. Це цілий світ символів, обрядів і вірувань. Кожна лінія, кожен колір на писанці несуть глибокий зміст, пов’язаний з природою, космосом і життям людини», — пояснили в Мінкультури.
Традиція існує в місцях проживання бойків, зокрема в містах Турка й Самбір, а також в окремих селах Самбірського району Львівської області та деяких селах Закарпатської області. А ще за кордоном — в Ізраїлі, Канаді, Австралії, Великій Британії, Бельгії та Польщі.
Традиційно писанку писали жінки і дівчата напередодні Великодня булавкою (голкою, загостреною дерев’яною паличкою, пізніше загостреним сірником).
Писанку вважають оберегом, символом родючості та відродження життя. Багато знаків на бойківських писанках відповідають уявленням про природу, всесвіт, а спіралі, або ще «кривульки» — це символ взаємозв’язку й повторюваності життя, взаємозв’язку між поколіннями.
Кольори писанки також мають значення. Червоний — це радість життя, жовтий і оранжевий — символ природних світил, зелений — пробудження природи, коричневий — коріння роду, білий — чистота помислів, а темний і чорний — пошана душам.