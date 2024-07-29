У Києві затримали чоловіків, які викрали іноземця, «вибили» з нього криптовалюту і задушили

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Пресслужба Нацполіції

У Києві чотирьох чоловіків підозрюють у викраденні іноземця. За версією слідства, вони дізналися, що той має біткоїни приблизно на 7 мільйонів гривень, викрали їх, а самого чоловіка задушили й закопали тіло в лісі.

Про це повідомила Національна поліція України.

Інформація про викрадення чоловіка надійшла до столичної поліції близько опівночі. Мешканці будинку в Солом’янському районі Києва почули крики й побачили, як декілька чоловіків б’ють і силоміць садять в автомобіль іншого чоловіка.

За даними слідства, четверо чоловіків віком від 24 до 29 років підготували план викрадення потерпілого. Вони відстежили, де той живе, і близько опівночі, коли той повертався додому, побили, силоміць затягнули в автомобіль і вивезли за місто — в закинуту будівлю на Київщині.

Нацполіція стверджує, що далі підозрювані змусили потерпілого переказати біткоїни на їхній криптогаманець і задушили його. А для того, щоб приховати сліди злочину, змінили номери та зовнішній вигляд автомобіля, криптовалюту перевели в готівку, а тіло загиблого вивезли в ліс і там закопали.

Поліція провела на території Києва й області спеціальну операцію з пошуку та затримання викрадачів. За силової підтримки спецпідрозділу КОРД затримали всіх підозрюваних.

Фігурантам повідомили про підозри за чотирма статтями Кримінального кодексу України — їм загрожує довічне увʼязнення.