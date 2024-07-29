Безпековий кабінет Ізраїлю дозволив уряду відповісти на удар «Хезболли» по Голанських висотах, де загинули діти

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Безпековий кабінет Ізраїлю уповноважив уряд премʼєр-міністра Біньяміна Нетаньягу ухвалити відповідь на ракетний удар ліванського угруповання «Хезболла» по Голанських висотах, в результаті якого загинули 12 підлітків і дітей.

Про це повідомили в канцелярії ізраїльського прем’єра.

«Засідання Кабінету безпеки завершилося. Члени Кабінету доручили премʼєр-міністру та міністру оборони ухвалити рішення щодо способу й термінів реагування на терористичну організацію «Хезболла», — йдеться в повідомленні.

Нетаньягу раніше казав, що «Хезболла» заплатить за цей удар «високу ціну, якої вона не платила досі», не уточнюючи, що саме він має на увазі.

А 28 липня, наступного дня після атаки, армія Ізраїлю повідомила про удари по кількох обʼєктах «Хезболли» як у глибині ліванської території, так і на півдні Лівану. Під атаку потрапили склади зі зброєю і обʼєкти інфраструктури угруповання.

Водночас дипломати США та країн Близького Сходу намагаються запобігти розширенню війни, пише видання Washington Post.

Американські чиновники звʼязалися зі своїми колегами в Ізраїлі та Лівані, а також обмінялися повідомленнями з Іраном, щоб спробувати зменшити ескалацію, повідомили джерела медіа. Всі сторони заявили, що не зацікавлені в розширенні конфлікту, але його ймовірність залишається високою.

Удар «Хезболли» по Голанських висотах

Атака сталась 27 липня. Зі сторони Лівану запустили близько 30 ракет. Частину ізраїльська ППО змогла перехопити, але деякі все ж долетіли.

Під ударом опинилося селище Мадждаль-Шамс на Голанських висотах, що на півночі Ізраїлю. Там ракети вдарили по футбольному полю, де в той час були діти. За останніми даними, 12 дітей і підлітків загинули, більш як 30 отримали поранення.

Армія Ізраїлю звинуватила в атаці «Хезболлу», угруповання свою вину заперечує. США також вважають, що ракети запустила «Хезболла». BBC зазначає, що перед тим, як стали відомі наслідки удару, угруповання саме зізнавалося в запуску ракет по ізраїльській базі, розташованій біля гори Гермон — її південні схили розташовані на Голанських висотах.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац після атаки заявляв, що наближається момент «тотальної війни проти «Хезболли» та Лівану».

Що таке «Хезболла»

Ліванська шиїтська військово-політична організація «Хезболла» була заснована в 1982 році за підтримки Ірану і визнана терористичною в багатьох країнах світу. У жовтні 1997 року США визнали «Хезболлу» терористичною організацією.

«Хезболла» та Ізраїль атакують одне одного від початку війни в Газі в жовтні 2023 року, постійно посилюючи атаки, що викликає занепокоєння щодо більш масштабної конфронтації. Агентство Reuters із посиланням на американського чиновника писало: США стурбовані, що на кордоні Ізраїлю та Лівану розпочнеться повномасштабна війна.