Уночі ППО знищила керовану авіаційну ракету й 9 дронів Shahed

Новини

У ніч на 29 липня українська ППО знищила одну керовану авіаційну ракету Х-59/Х-69 та 9 з 10 дронів Shahed, які запустили російські війська.

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Командувач Повітряних сил Микола Олещук / Telegram

Повітряні цілі знищили в Дніпропетровській, Херсонській та Кіровоградській областях. До цього залучили зенітні ракетні підрозділи та РЕБ Повітряних сил, а ще мобільні вогневі групи Сил оборони України.