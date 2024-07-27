Під час тренувального польоту розбився курсант Харківського університету Повітряних сил

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У суботу, 27 липня, під час навчально-тренувального польоту на літаку К-10 Swift загинув курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних сил імені Івана Кожедуба.

Про це повідомила пресслужба університету у Facebook.

Причини катастрофи встановлюють. На місці працюють слідчі, профільні експерти, фахівці Повітряних сил Збройних сил України.

«Керівництво університету всебічно сприяє слідству. Висловлюємо співчуття рідним і близьким загиблого», — йдеться в повідомленні.

При цьому в університеті не уточнили, де саме сталась катастрофа.