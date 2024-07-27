«Хезболла» вдарила по футбольному полю з дітьми в Ізраїлі: 10 людей загинули, десятки поранені

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У суботу, 27 липня, випущена з боку Лівану ракета вдарила по футбольному полю у селищі Мадждаль-Шамс на Голанських висотах, що на півночі Ізраїлю.

Про це повідомляють The Times of Israel та Jerusalem Post.

Щонайменше 10 людей загинули, серед них діти та підлітки віком від 10 до 20 років. Приблизно 34 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості, їх доставили до лікарень.

Спершу ЦАХАЛ писав, що з боку Лівану випустили 30 ракет. Система ППО успішно перехопила велику кількість снарядів, а решта впала на відкритій місцевості. Тоді про постраждалих не повідомляли.

Пізніше ізраїльські військові заявили, що ракету випустило ліванське угруповання «Хезболла», і підтвердили наявність жертв серед цивільних. «Хезболла», як пише Reuters, свою причетність заперечує.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що ця атака перетнула всі червоні лінії, тож реакція буде відповідною.

«Ми наближаємося до моменту тотальної війни проти «Хезболли» та Лівану», — заявив Кац.

Що таке «Хезболла»

Ліванська шиїтська військово-політична організація «Хезболла» була заснована в 1982 році за підтримки Ірану і визнана терористичною в багатьох країнах світу. У жовтні 1997 року США визнали «Хезболлу» терористичною організацією.

Підтримувана Іраном «Хезболла» та Ізраїль атакують одне одного від початку війни в Газі в жовтні 2023 року, постійно посилюючи атаки, що викликає занепокоєння щодо більш масштабної конфронтації. Агентство Reuters із посиланням на американського чиновника писало, що США стурбовані, що на кордоні Ізраїлю та Лівану розпочнеться повномасштабна війна.