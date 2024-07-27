SpaceX з другої спроби вивіла на орбіту супутники Starlink і анонсувала на серпень запуск космічної місії Crew-9

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Компанія SpaceX Ілона Маска запустила ще 23 інтернет-супутників Starlink на орбіту Землі.

Про це компанія повідомила на своєму сайті.

Запуск відбувся о 1:45 за східним часом (08:45 за Києвом). Ракета-носій Falcon 9 запустила 23 супутники Starlink на низьку навколоземну орбіту зі стартового комплексу 39A Космічного центру NASA імені Кеннеді у Флориді.

Це сталось після того, як Федеральне управління цивільної авіації США схвалило відновлення запусків ракети Falcon 9, які призупиняли через нещодавню аварію.

Ідеться про інцидент, який стався 11 липня, коли Falcon 9 зазнала аварії верхнього ступеня. Це призвело до втрати 20 космічних апаратів Starlink, пише Space.com

Аварія сталась через витік рідкого кисню, розслідування SpaceX виявило ймовірну причину — тріщину в трубопроводі датчика тиску.

Для Falcon 9 — ракети, яку використовують найчастіше у світі, — цей збій став першим із 2015 року, перервавши серію з понад трьохсот успішних пусків.

Водночас SpaceX і NASA анонсували запуск місії Crew-9 до Міжнародної космічної станції. Він очікується не раніше ніж 18 серпня.

Crew-9 — девʼята ротаційна місія SpaceX на космічну станцію. Командиром місії призначили астронавтку Зену Кардман. На борту корабля SpaceX Dragon також будуть пілот Нік Гейг, астронавт NASA Стефані Вілсон і космонавт «Роскосмосу» Олександр Горбунов.