На Сумщині через російський обстріл загинув підліток, 12 людей поранені

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Армія Росії 27 липня вдарила з реактивних систем залпового вогню по центру Глухова на Сумщині, загинув підліток.

Про це повідомляють Офіс генпрокурора і прокуратура Сумщини.

Атака сталась близько 12:40. Від отриманих травм в лікарні помер 16-річний хлопець, Поранені 12 людей, серед них шестеро дітей.

Також пошкоджені багатоквартирні та приватні будинки, навчальний заклад, магазин, автівки.

Прокуратура почала розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством (ч. 2 ст. 438 КК України).