Самовільний ремонт і зниклі ікони. У Почаївській лаврі завершила перевірку комісія Мінкультури

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Комісія Міністерства культури та інформаційної політики завершила перевірку збереження державного майна Свято-Успенської Почаївської лаври на Тернопільщині, якою користується Українська православна церква Московського патріархату (УПЦ МП). Там знайшли порушення.

Про це свідчить звіт комісії, який є в розпорядженні Укрінформу.

Комісія встановила, що УПЦ МП самовільно робила ремонт, зводила прибудови, змінювала конструкції. Усе це призвело до втрати автентичних елементів памʼяток, а також збільшило навантаження на їхні конструкції.

До центрального входу в Успенський собор прибудували тамбур, на третьому поверсі памʼятки «Монастирські келії» зʼявилися мансарда, а прибудову до Надбрамного комплексу використовують як їдальню.

Крім того, члени комісії виявили, що значна частина ікон зникла. Їхній перелік зафіксований паспортами памʼяток культурної спадщини та інвентарним списком.

Також зʼясувалося, що УПЦ МП у Почаївській лаврі порушує вимоги пожежної безпеки, без дозволу замінила панікадило в Успенському соборі, змінила стінописи.

Що відбувається з Почаївською лаврою

До комплексу Почаївської лаври належить 18 споруд. У безплатну оренду УПЦ МП її передали у 2003 році. Договір уклали на 49 років — він діє до 2052 року.

У квітні 2023 року в парламенті зареєстрували проєкт звернення до уряду про розірвання з УПЦ МП договору оренди щодо споруд монастиря. У пояснювальній записці автори пояснили ініціативу тим, що Свято-Успенська Почаївська лавра «є джерелом «русского міра» і «стала форпостом антиукраїнських сил та осередком міжконфесійного протистояння й розбрату».

Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради у квітні 2023 року рекомендував перевірити дотримання умов договору про використання УПЦ МП споруд Почаївської лаври. Того ж місяця Мінкультури створило відповідну комісію. Вона розпочала роботу 5 червня.