NYT: Міноборони Росії звʼязувалося з Пентагоном, щоб попередити про «українську таємну операцію проти РФ»

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Міністр оборони Росії Андрій Бєлоусов ініціював телефонну розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном, щоб попередити про «українську таємну операцію проти РФ», яку нібито схвалили Штати.

Про це пише New York Times з посиланням на джерела.

Під час розмови, що відбулася 12 липня, Бєлоусов запитав, чи знає Пентагон про «змову» і про те, що вона може посилити напруженість між Москвою та Вашингтоном. Деталі про саму «українську таємну операцію» невідомі.

У Пентагоні здивувалися таким новинам і сказали, що не знали про жодну таємну операцію України. Однак посадовці Міноборони США сприйняли досить серйозно слова російського міністра, кажуть джерела NYT. Тому вони переговорили з українськими колегами, сказавши, що якщо такі плани й були, то їх не треба реалізувати.

Сполучені Штати неодноразово висловлювали невдоволення українськими ударами по території Росії. У Вашингтоні вважають, що це не покращує позицію Сил оборони України на фронті й водночас створює ризики ескалації.

Чи була виявлена Росією «таємна операція» України реальною або схожою на попередні не погоджені зі Штатами удари, досі неясно. Представники Пентагону та Білого дому відмовилися детально описувати розмову міністрів.

Очільник Пентагону Ллойд Остін також попередив свого російського колегу не погрожувати військам США в Європі. Росія називала законними цілями деякі європейські країни, які дозволили Україні використовувати їхню далекобійну зброю для ударів по РФ.

Після розмови речниця Пентагону Сабріна Сінгх сказала на брифінгу, що міністр Остін наголосив на важливості підтримки ліній зв’язку з Росією. Російське Міноборони підтвердило, що розмову ініціював Бєлоусов.