Дослідження: здатність запам’ятовувати й розпізнавати музику не слабшає з віком

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Старіння впливає на памʼять людини — стає складно щось пригадувати, однак це не стосується знайомих мелодій. Попередні дослідження показують, що 80-річні згадують пісні так само добре, як і підлітки.

Про це передає науковий журнал Nature.

«Ви постійно чутимете оповіді про те, як люди з тяжкою формою хвороби Альцгеймера не можуть говорити, не впізнають людей, але співають пісні свого дитинства або грають на фортепіано», — сказала музикознавиця з Університету Лінкольна у Великій Британії Сара Сове.

У своєму дослідженні, опублікованому в PLoS ONE, вона перевірила, як добре група з 90 здорових дорослих людей віком від 18 до 86 років здатна розпізнавати знайомі та незнайомі мелодії під час концерту.

Учасників дослідження відібрали серед тих, хто був на концерті Ньюфаундлендського симфонічного оркестру в Сент-Джонсі, Канада. Ще 31 учасник подивився концерт у записі.

Сара Сове зосередила дослідження на трьох музичних композиціях з концерту: відомій багатьом «Маленькій нічній серенаді» Моцарта та двох спеціально замовлених експериментальних. Одна з них була тональною і легкою для прослуховування, а інша — атональною, не схожою на типові твори західної класичної музики.

Мелодію «Маленька нічна серенада» однаково добре розпізнавали люди різного віку. Менш впевнено розпізнавали мелодію тональної композиції, і ще непевніше незнайому атональну. Ця закономірність також не залежала від віку.

Когнітивний нейробіолог із Сіднейського університету в Австралії Штеффен Герфф вважає, що стійкість музичної памʼяті до вікових змін може бути пов’язана з емоціями, які музика викликає в людей. Це робить її закодованою в пам’яті.