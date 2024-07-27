Генштаб: Росія втратила 1 210 військових і 45 артсистем за добу

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Генеральний штаб Збройних сил України в щоденній статистиці інформував, що за минулу добу, 26 липня, російська армія втратила орієнтовно 1 210 військовослужбовців (вбиті та поранені), 11 танків, 24 бронемашини і 45 артилерійських систем, один засіб ППО, 53 дрони різних типів, 86 одиниць автотехніки й три одиниці спецтехніки.

Загальні втрати Росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу ЗСУ, такі:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Україна і Росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані розкриють після війни.