Як США, імовірно, запобігли операції України в російському тилу. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 26 липня

The New York Times розповідає про дивний для російсько-американських відносин випадок: російський міністр оборони зателефонував своєму американському колезі Ллойду Остіну. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну не було й десятка таких дзвінків ― і зазвичай ініціював їх американський міністр оборони. Він говорив про необхідність зберігати простір для діалогу і попереджав про наслідки для Москви в разі провокацій чи ескалації конфлікту. Та два тижні тому нещодавно призначений міністр Андрій Білоусов зателефонував сам ― і заявив, що нібито Україна планує резонансну операцію на території Росії з використанням американської зброї. Білоусов спитав, чи знають про це у США та чи усвідомлюють у Пентагоні, наскільки це погіршить відносини між двома країнами. У Штатах про операцію не знали ― але, як повідомляє видання, зателефонували в Україну з повідомленням «що б ви не планували ― не робіть цього». Масштабних українських операцій у російському тилу в липні не було.

Це не перший випадок, коли США висловлюють невдоволення українськими операціями на російській території, пише NYT. У Пентагоні засуджували удар України по Кримському мосту, по російській військовій базі на заході окупованого Криму, по російських НПЗ. Ці удари, як вважають у Пентагоні, не дають Україні помітних військових переваг, натомість збільшують ризик ескалації війни та небезпеку для країн Європи. Утім, Україна має контраргументи щодо цього.

Цей дзвінок демонструє, що навіть попри жорстке протистояння контакти між США та Росією зберігаються та часом впливають на поведінку України у війні, пише видання.

Також варті уваги текст The Washington Post про китайського виробника станків Shangdong Oree Laser Technology Co., що експортує свою продукцію до Росії, а та використовує станки для виробництва зброї. Колишній офіцер британських ВМС Том Шарп у колонці на The Telegraph запевняє, що Україна дедалі активніше атакує російські військові обʼєкти в Азовському морі, а руйнування Керченського мосту ― «просто питання часу». Також цікавий матеріал Associated Press про сподівання українських атлетів на початку Олімпійських Ігор.