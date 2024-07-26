Мінʼюст постановив, що нові правила прийому в аспірантуру — законні

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Mohammad Shahhosseini / Unsplash

Міністерство юстиції постановило, що нові правила вступу до аспірантури, які цьогоріч запровадило Міністерство освіти, є законними.

Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.

Напередодні Державна регуляторна служба направила лист до Мінʼюсту із проханням розглянути накази МОН про скасування вступу на денну форму аспірантури за контрактом і про тимчасові обмеження на переведення й поновлення та скасувати їх.

Голова підкомітету Верховної Ради з питань вищої освіти Юлія Гришина поширила текст листа ДРС. Згідно з ним, до регулятора звернулися кілька громадських організацій, які звинуватили МОН у перевищенні повноважень і порушенні Конституції. Вони стверджували, що нові правила вступу в аспірантуру призведуть до відтоку молодих науковців до іноземних інституцій, втрати позабюджетного фінансування закладів вищої освіти та вимушеного звільнення викладачів.

Державна регуляторна служба заявила, що накази МОН порушують кілька міжнародних договорів та угод, які ратифікувала Україна, й основні права на освіту, недискримінацію та пропорційність обмежень в умовах надзвичайного стану.

Мінʼюст розглянув документ і підтвердив законність і правомірність цьогорічних змін до вступу в аспірантуру. Отже, будь-які обставини та підстави для скасування рішень МОН — відсутні. Цей висновок Мінʼюст уже надіслав до Державної регуляторної служби.