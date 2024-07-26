Генератори й акумулятори можна буде ввозити в Україну без мита і податків — президент Зеленський підписав закони

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Президент України підписав законопроєкти № 11259 і № 11258 про скасування податку та мит на ввезення товарів, необхідних у виробництві чи ремонті машин механізованого розмінування.

Як раніше повідомляв член парламентського Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, законопроєкти також містять правки про звільнення від мита і податку на додану вартість на ввезення в Україну обладнання для енергетики, а саме:

електрогенераторного обладнання;

обладнання для вітро- та сонячної генерації;

акумуляторів (крім акумуляторів малої потужності).

Також від податків і митних зборів звільнили ввезення засобів радіоелектронної боротьби, тактичні навушники спеціального військового призначення та деякі комплектуючі для виробництва і ремонту машин розмінування.

Цей закон набуде чинності від завтра, однак Кабінет міністрів ще матиме протягом місяця розробити нормативну базу, необхідну для його реалізації. Після цього можна буде ввозити обладнання в Україну без мита і ПДВ.