Фільм «Дедпул і Росомаха» потрапив до Книги рекордів Гіннеса

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Фільм «Дедпул і Росомаха» від студії Marvel поставив рекорд з переглядів трейлеру за першу добу і потрапив до Книги рекордів Гіннеса.

Про це йдеться на сайті Книги рекордів.

Трейлер «Дедпул і Росомаха» показали перед початком матчу Супербоул у лютому 2024 року. За перші 24 години на всіх платформах його переглянули 365 мільйонів разів.

Сертифікат від Книги рекордів Гіннеса отримали головні актори — Раян Рейнольдс і Г’ю Джекман, які грали Дедпула і Росомаху.

Попередній рекорд належав також фільму від Marvel «Людина-павук. Додому шляху немає». У серпні 2021-го його трейлер за добу переглянули 355,5 мільйона разів.