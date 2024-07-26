Вночі Сили ППО збили 20 з 22 дронів Shahed, якими РФ атакувала Україну

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«Бабель»

У ніч на 26 липня Сили протиповітряної оборони збили 20 російських дронів Shahed, запущених по Україні.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

Росіяни запустили 22 безпілотники з мису Чауда (Крим) та Курська (РФ). Українська ППО збивала їх у Херсонській, Сумській, Житомирській та Чернігівській областях.

Також РФ вдарила по Донеччині балістичною ракетою «Іскандер-М», запущеною з Ростовської області.

На Чернігівщині під атакою РФ опинився Ніжин, повідомляв голова ОВА. Було влучання в обʼєкт інфраструктури та гуртожиток, одна людина поранена.

В «Укренерго» повідомляли, що дрони атакували енергетичні обʼєкти в Житомирській та Чернігівській областях. Житомирська ОВА писала, що уламки безпілотника також впали на цивільну інфраструктуру.