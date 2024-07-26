Відхід Джо Байдена ― шанс для України отримати більше зброї. Огляд матеріалів іноземних медіа про війну 25 липня

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«Бабель»

Велику колонку з описом свого рецепта, як допомогти Україні швидко завершити війну, у Foreign Affairs опублікував Якуб Григель, професор політології Католицького університету США. Його ідея полягає в тому, щоб якнайшвидше дати їй увесь можливий максимум зброї. Відбивши більшість територій, які росіяни захопили від початку повномасштабного вторгнення, Київ зможе виторгувати вигідні умови перемирʼя, стверджує Григель, а подальші роки використати для створення промисловості та збройного арсеналу, які б стримували Росію від нападу в майбутньому.

Підхід Джо Байдена, коли США поступово, часто мимохіть, давали Україні трохи більше й дозволяли бити по росіянах трохи сміливіше, довів свою неефективність, стверджує науковець. Саме цей підхід перетворив війну на затяжну і позиційну та призвів до втрати життів тисяч українців. Росіяни можуть існувати в цьому режимі довго, та чи протримаються в ньому стільки ж західні союзники України?

Окрема проблема такого підходу ― він не гарантує, що війна не закінчиться фіаско для України. Що росіяни рано чи пізно не продавлять українську оборону, не захоплять столицю та не візьмуть політичне життя в Україні під свій контроль. Усі ці загрози в умовах війни на виснаження залишаються, застерігає Григель. І нагадує, що американці надали Україні лише 21 танк ― і то аби підштовхнути Німеччину виділити їй танки. При цьому на складах у США стоять сотні танків доволі старих моделей, які в Україні дуже б знадобилися. Те саме стосується літаків і далекобійних снарядів.

Росіяни постійно погрожують ескалацією, та коли українці починають ефективніше бити по російських складах, НПЗ чи цілях у глибокому тилу, ніякої ескалації з боку Москви не відбувається. Це порожні балачки, впевнений політолог. Він стверджує, що саме зараз ― до зміни президента США ― слід надати Україні якнайбільше зброї. Поки є можливість це зробити та поки ЗСУ можуть втілити ще один контрнаступ. Захід від цієї рішучості лише виграв би, адже ніхто ані у Вашингтоні, ані у Брюсселі не прагне чергової «вічної війни», що була б вигідною росіянам. Натомість якщо натиснути зараз чи до кінця цього ― початку наступного року, можна забезпечити принаймні кілька років мирного життя в Україні. А українці точно використали б цей час із користю, розвинувши військово-промисловий комплекс і відновивши армію та економіку настільки, щоб у майбутньому, якщо росіяни знов захочуть сюди полізти, ефективніше протидіяти їм самостійно, підсумовує Григель.

Це лише частина огляду. Резюме інших найцікавіших матеріалів іноземних медіа про війну доступне для всіх, хто підтримує нас на Patreon!