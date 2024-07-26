Додаткові предмети на вибір: уряд затвердив новий стандарт профільної середньої освіти

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Кабінет міністрів України затвердив новий Державний стандарт профільної середньої освіти.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

Його застосовуватимуть в академічних ліцеях від 10 до 12 класу навчання, закладах професійно-технічної, а також фахової передвищої та спеціалізованої освіти.

Цей стандарт передбачає можливість формувати індивідуальну освітню траєкторію: навчатися за академічним або професійним спрямуванням.

Учні шкіл і закладів професійно-технічної та фахової передвищої освіти зможуть обирати профіль навчання, який пропонуватиме навчальні предмети або інтегровані курси для поглибленого чи професійно орієнтованого вивчення. Також учні зможуть обирати предмети та інтегровані курси поза профілем.

Навчатися за новим стандартом учні почнуть з 1 вересня 2027 року. До цього часу відбуватиметься підготовка до реформи: затвердження типової освітньої програми та модельних навчальних програм різних інтегрованих курсів і навчальних предметів, пілотування, зміна мережі закладів освіти, зокрема створення ліцеїв тощо. Уже з 2025 року розпочнеться пілотування стандарту.

Що зміниться для учнів

З новим стандартом учні 10—12 класів і студенти зможуть обрати профіль навчання, як-от математичний, STEM, IT, мовно-літературний тощо.

Також обрати можна буде й години для вивчення предметів чи інтегрованих курсів. Кількість часу зростає з кожним роком навчання.

Інтегровані курси чи навчальні предмети за обраним профілем: 10 клас — 280, 11 клас — 315, 12 клас — 420.

Інтегровані курси чи навчальні предмети поза обраним профілем: 10 клас — 140, 11 клас — 315, 12 клас — 420.

Обовʼязкові для всіх інтегровані курси чи навчальні предмети: 10 клас — 840, 11 клас — 630, 12 клас — 420.

Кількість годин на обов’язкові навчальні предмети й інтегровані курси найбільша в 10 класі. Цей рік є адаптаційним. Його мета — визначитися з обраним профілем, можливо, по-новому поглянути на різні предмети. Отже, після 10 класу учні академічних ліцеїв, якщо потрібно, зможуть змінити профіль навчання без будь-яких освітніх втрат, повʼязаних із заглибленням у певний профіль. Адже відмінність між профілями в цей адаптаційний рік буде мінімальною.

Кількість годин для обовʼязкових навчальних предметів та інтегрованих курсів за обраним профілем пропорційно зростає від 10 до 12 року навчання. За потреби заклад освіти може підсилити цими годинами предмети або курси, обовʼязкові для всіх профілів.

Години на курси або предмети за вибором охоплюють як профільні, так і позапрофільні предмети й курси. Це допоможе закладам освіти сповна реалізувати свою академічну свободу, а здобувачам освіти — розвиватися багатогранно.

Години для предметів і курсів за вибором можна перерозподілити на обовʼязкові навчальні предмети або курси за обраним профілем, але не можна додати до загальнообовʼязкових курсів чи предметів. Як зазначили в МОН, це дозволить кожному вивчати саме те, що передбачає його індивідуальна освітня траєкторія.