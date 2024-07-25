Україна націоналізувала хімзавод, що належав російському олігарху з оточення Путіна

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Вищий антикорупційний суд України передав державі заарештоване майно одного з відомих російських олігархів із близького оточення Путіна і власника російської косметичної корпорації.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора України.

У дохід України передали 100% акцій компанії ПрАТ «Вінницяпобутхім», усі банківські рахунки, промислові потужності, транспорт і нерухомість.

Загальна вартість націоналізованих активів провідного виробника побутової хімії в Україні становить понад два мільярди гривень.

Під час кримінального розслідування встановили, що менеджмент вінницького підприємства під час воєнного стану намагався приховати від націоналізації продукцію, діючи в інтересах російських власників. Без законних підстав її хотіли вивезти, використовуючи символіку Червоного Хреста.

Провели обшуки, вилучили компʼютерну техніку, серверне обладнання і документи. Опломбували обладнання для виробництва побутової хімії та склади із сировиною і готовою продукцією вагою майже пʼять тисяч тонн. Потім це все передали Агентству з розшуку та менеджменту активів України (АРМА).

Наразі проводять досудове розслідування за фактами зловживання повноваженнями керівником приватної компанії та незаконних дій з арештованим майном або тим, що підлягає конфіскації, а також за фактом незаконного використання символіки Червоного Хреста (ч. 2 ст. 364-1, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 445 КК України). Максимальне покарання, яке загрожує винним за цими статтями, — до шести років позбавлення волі.