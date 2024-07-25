«Думками навиворіт 2» від Disney та Pixar став найкасовішим мультфільмом в історії анімаційного кіно

Новини

Мультфільм «Думками навиворіт 2» (Inside Out 2) від Disney та Pixar став найкасовішим в історії анімаційного кіно.

Про це пише Variety.

За перші шість тижнів кінопрокату «Думками навиворіт 2» заробив $601 мільйон на внутрішньому ринку США та ще $861 мільйон за кордоном. Сумарно у прокаті мультфільм зібрав $1,461 мільярда. При цьому виробництво самої стрічки коштувало $200 мільйонів.

Стрічка «Думками навиворіт 2» побила рекорд мультфільму «Крижане серце 2» (Frozen II) від Disney, який вийшов у 2019 році і зібрав у прокаті $1,45 мільярда.

«Думками навиворіт 2» став 13-м найпопулярнішим анімаційним фільмом усіх часів. Стрічка поки є найкрасивішою в цьому році і єдиною такою, що зібрала у прокаті мільярд.

Перший мультфільм «Думками навиворіт» вийшов у 2015 році. Він отримав схвальні відгуки критиків та глядачів, отримав премії «‎Оскар» та «Золотий глобус» у номінації найкращий анімаційний фільм і зібрав у світовому прокаті $858 млн.