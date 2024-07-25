Правоохоронці викрили злочинну групу, яка готувала масові підпали в Україні, Польщі та країнах Балтії

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Правоохоронці викрили злочинну групу, яка на замовлення представника Росії готувала серію підпалів у місцях масового перебування людей, зокрема і в країнах ЄС.

Про це повідомляють Офіс генпрокурора та Нацполіція.

За даними слідства, один із підозрюваних, мешканець Івано-Франківська, зв’язався у мобільному додатку із невстановленим представником Росії. За гроші він погодився підшукати людей для організації підпалів.

Кандидати за гроші мали влаштувати підпали на обʼєктах цивільної та критичної інфраструктури на території України, Польщі та країн Балтії.

Відомо про кілька знищених пожежею торговельних закладів у Польщі та країнах Балтії. Також зловмисники отримали замовлення на підпал одного з центрів гуманітарної допомоги Україні на території Польщі.

Також встановлено, що підозрювані виготовляли та продавали підроблені водійські посвідчення та інші документи, захищені голографічними захисними елементами. Ціна за виготовлення одного посвідчення складала близько 8 000 гривень. Відправляли «документи» замовникам поштою.

Правоохоронці одночасно провели близько 40 обшуків на території Дніпропетровської, Запорізької, Івано-Франківської, Полтавської областей та Києва за місцями проживання і в авто підозрюваних.

За результатами вилучено зброю та набої до неї, 9 автомобілів, 77 200 доларів, 500 тисяч гривень, банківські картки, мобільні телефони, чорнові записи.

Також вилучено підроблені свідоцтва про реєстрацію авто, медичні довідки, свідоцтва про закінчення навчального закладу та тисячі порожніх бланків.

Трьох вербувальників затримали, повідомили про підозру та обрали запобіжні заходи. Їм інкримінують:

державну зраду (ч. 2 ст. 111 ККУ);

підготовку до умисного знищення чужого майна через підпал (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 194 ККУ);

виготовлення, пересилання та збут незаконно виготовлених голографічних захисних елементів (ч. 2 ст. 199 ККУ);

підроблення та збут підроблених документів (ч. 3 ст. 358 ККУ).

Максимальне покарання за цими статтями — довічне увʼязнення.