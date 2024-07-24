Збірна України з футболу поступилась Іраку в дебютному матчі на Олімпіаді

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Збірна України з футболу дебютувала на Олімпійських іграх — і поступилась збірній Іраку з рахунком 1:2.

Перший тайм завершився без голів. Утім, другий розпочався активно: на 53-й хвилині півзахисник України Валентин Рубчинський відкрив рахунок — і це перший гол в історії збірної України на Олімпіадах. Але вже на 57-й хвилині нападник іракців Айман Хуссейн з пенальті зрівняв рахунок.

На 75-й хвилині ще один нападник Іраку Алі Джасім вивів свою збірну уперед. Попри всі спроби українців відігратися, до кінця матчу їм це так і не вдалося. Поєдинок закінчився з рахунком 2:1 на користь Іраку.

Наступний матч на Олімпіаді українська збірна з футболу проведе проти команди з Марокко 27 липня.