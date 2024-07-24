З окупації повернули ще сімох дітей

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З тимчасово окупованих територій України повернулися ще семеро дітей. Це вдалося завдяки спільним зусиллям української гуманітарної програми Bring Kids Back UA і громадської організації Save Ukraine.

Про це повідомив очільник Save Ukraine Микола Кулеба.

Серед тих, хто повернувся, — 12-річна дівчинка, батьки якої служать в Збройних силах України. Вони довго намагалися евакуювати доньку, тому що діти військових перебувають під особливим контролем на окупованих Росією територіях.

Також повернулися брати 15 і 19 років. Федеральна служба безпеки РФ затримала їхніх батьків місяць тому, зараз про них нічого не відомо. Російські спецслужби також допитували старшого з братів. Нині хлопці під тимчасовою опікою їхньої хрещеної.

З окупованих районів Херсонщини вивезли також 18-річного хлопця і 19-річну дівчину, яких покинули прийомні батьки. Через проукраїнську позицію їм погрожували.

Після двох років розлуки 14-річний хлопець воззʼєднався зі своєю матірʼю. Він не міг виїхати з тимчасово окупованої території через зруйнований російськими військами міст.

Повернули також хлопця-підлітка, але його мати досі в окупації.

За даними Миколи Кулеби, на окупованих територіях і на території Росії з 2014 року перебувають 1,5 мільйона українських дітей, багатьох з яких незаконно депортували або примусово перемістили.