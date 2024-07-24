Іран викликає посла Німеччини через рішення країни закрити мусульманські організації

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Міністерство закордонних справ Ірану викликало посла Німеччини в Тегерані через рішення Берліну заборонити Ісламський центр у Гамбурзі та його підрозділи.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на державне інформагентство Ірану IRNA.

Сьогодні вранці Міністерство внутрішніх справ Німеччини заборонило Ісламський центр у Гамбурзі та його підрозділи через їхню ймовірну екстремістську діяльність.

Окрім Ісламського центру в Гамбурзі, до складу якого входить мечеть імама Алі — одна з найстаріших у Німеччині та Європі, заборонили його підрозділи у Франкфурті, Мюнхені та Берліні. Загалом у результаті закриють чотири шиїтські мечеті в Німеччині.

У МВС заявили, що Ісламський центр у Гамбурзі, прикриваючись толерантною та суто релігійною організацією без жодних політичних звʼязків, насправді діяв як прямий представник інтересів, верховного лідера Ірану та підтримуваного Іраном ісламістського бойового угрупування «Хезболла».

Організація пропагувала ісламістську і тоталітарну ідеологію в Німеччині, поширювала агресивний антисемітизм і прагнула здійснити ісламську революцію в Німеччині.