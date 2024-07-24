У Німеччині забороняють мусульманські організації та мечеті через радикальний ісламізм

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Міністерство внутрішніх справ Німеччини заборонило Ісламський центр у Гамбурзі (IZH) та його підрозділи, назвавши його «екстремістською ісламістською організацією, що переслідує неконституційні цілі».

Про це заявили в Міністерстві внутрішніх справ Німеччини.

Сьогодні вранці за рішенням суду влада у восьми німецьких землях провела обшуки 53 приміщень організації.

Окрім Ісламського центру в Гамбурзі, до складу якого входить мечеть імама Алі — одна з найстаріших у Німеччині та Європі, також заборонили її підрозділи у Франкфурті, Мюнхені та Берліні. В результаті закриють чотири шиїтські мечеті в Німеччині.

Торік у листопаді німецькі правоохоронці вже обшукали 55 обʼєктів організації у семи федеральних землях. Під час обшуків вилучили багато доказів, на основі яких сьогодні остаточно вирішили заборонити Ісламський центр у Гамбурзі та його підрозділи, зазначили в міністерстві.

«Сьогодні ми заборонили Ісламський центр у Гамбурзі, який пропагує ісламістську й тоталітарну ідеологію в Німеччині. Ця ісламістська ідеологія спрямована проти людської гідності, прав жінок, незалежної судової системи та нашої демократичної держави», — заявила міністерка внутрішніх справ Ненсі Фезер.

Крім того, за її словами, Ісламський центр у Гамбурзі та його підрозділи поширюють агресивний антисемітизм.

«Ці розслідування, проведені з великими зусиллями, призвели до того, що сьогодні ми оголошуємо про заборону Ісламського центру в Гамбурзі та його підрозділів. Це ще один послідовний крок проти ісламістського екстремізму. Для мене дуже важливо зробити чітке розмежування: ми не діємо проти релігії. Ми чітко розрізняємо ісламістів, проти яких ми вживаємо жорстких заходів, і багатьох мусульман, які живуть у нашій країні й мирно слідують своїй вірі. Наша заборона прямо не впливає на мирне сповідування шиїтської віри та релігії», — наголосила Фезер.

У МВС Німеччини додали, що Ісламський центр у Гамбурзі діяв як прямий представник інтересів верховного лідера Ірану та підтримуваного Іраном ісламістського бойового угрупування «Хезболла». Як зазначили в міністерстві, Ісламський центр у Гамбурзі діяв украй конспіративно, прикриваючись толерантною та суто релігійною організацією без жодних політичних звʼязків. Однак у результаті розслідування виявилося, що організація прагнула здійснити ісламську революцію в Німеччині.