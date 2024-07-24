Головком ЗСУ Сирський: Росія до кінця року планує збільшити чисельність своїх військ в Україні до 690 тисяч

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Росія до кінця року планує збільшити чисельність своїх військ в Україні до 690 тисяч.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтервʼю виданню The Guardian розповів, що на початку повномасштабного вторгнення РФ мала 100 тисяч солдатів, а зараз кількість окупаційних військ зросла до 520 тисяч і їх поповнюватимуть.

Росіяни також мають значну перевагу в техніці. Співвідношення 1:2 або 1:3 на їхню користь, каже Сирський. Наприклад, кількість танків у росіян з 2022 року зросла вдвічі (з 1 700 до 3 500), кількість артилерії — втричі, а кількість бронетранспортерів — з 4 500 до 8 900.

«Противник має значну перевагу в силах і засобах. Тому для нас справді на першому плані стоїть питання постачання, питання якості», — додав Сирський.