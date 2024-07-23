Генштаб: Українські військові пошкодили російський залізничний паром у порту «Кавказ»

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Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Українські військові вдарили по російському залізничному парому «Славянин» у порту «Кавказ», що в Краснодарському краї Росії, і «суттєво пошкодили» його.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

Росіяни використовували «Славянина» для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях. За даними Генштабу, це третій і останній залізничний паром, який Росія мала в цьому регіоні.

Імовірна пожежа на російському паромі «Славянин», 23 липня 2024 року. Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Паром «Славянин» до удару.

Зранку 23 липня губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв заявив, що по «Славянину» вдарили безпілотниками — на паромі виникла пожежа. Губернатор писав про загиблого і постраждалих серед членів екіпажу і працівників порту, однак деталей не уточнював.