Генштаб: Українські військові пошкодили російський залізничний паром у порту «Кавказ»
- Автор:
- Олександра Опанасенко
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Facebook / Генеральний штаб ЗСУ
Українські військові вдарили по російському залізничному парому «Славянин» у порту «Кавказ», що в Краснодарському краї Росії, і «суттєво пошкодили» його.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Росіяни використовували «Славянина» для перевезення залізничних вагонів, автотранспорту та контейнерів у військових цілях. За даними Генштабу, це третій і останній залізничний паром, який Росія мала в цьому регіоні.
Зранку 23 липня губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв заявив, що по «Славянину» вдарили безпілотниками — на паромі виникла пожежа. Губернатор писав про загиблого і постраждалих серед членів екіпажу і працівників порту, однак деталей не уточнював.